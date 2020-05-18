​​COVID-19 в США: счета китайцам уже начали выставлять

Грета Тунберг просит обратить внимание на заболевания детей и призывает слушать взрослых.

А Дональд Трамп хоть и не переносит на дух активистку, в какой-то степени сам, как прежняя Грета — порой безумен, порой ненаучен: тут или «средство для дезинфекции туалетов внутривенно для борьбы с COVID-19» или «вирус безопасен для школьников — школы бы тоже надо открыть».

Медики боятся, что пострадают еще до прихода второй волны. Чуть затянешь, опасаются уже экономисты, те же заразившиеся потеряют еще и последнее — работу и сбережения.

Как открыть экономику безопасным способом, если осенью у тебя выборы, не представляет даже Трамп. Он скупал маски самолетами, сейчас пытается купить разработчиков вакцины по всему миру, обещая при этом, что на американской, появись она первой, зарабатывать не будет.

Вице-президент Пенс едва не заболел коронавирусом, а пять друзей президента уже умерли. Еще один тревожный симптом: сам Трамп признается в потере вкуса к торговой сделке с Китаем и не хочет общаться с Си Цзиньпинем. На словах он вообще готов прекратить с Пекином все отношения. Ведь это «китайский» вирус рушит и планы, и экономику, и политику.

Поводов для маленькой и не очень войны и так было хоть отбавляй: кража технологий и копирование изобретений, Тайвань, территории в Южно-Китайском море, торговля, но коронавирус — худшее, что есть сейчас в американо-китайских отношениях. Вопрос о тестировании на COVID-19 в контексте соперничества сверхдержав выводит Трампа из себя, он грубит журналистам и прерывает пресс-конференцию.

Huawei уже ограничивают в поставках чипов, а китайцы собираются ввести зеркальные меры против Apple, Qualcomm, а также отказаться от покупок самолетов Boeing. Сенаторы предлагают антикитайские санкции и отказ от контактов с пекинскими коллегами. Война холодная — одно название. Жарко будет по обе стороны.

Питер Наварро, советник Дональда Трампа: «Вирус культивировали в Китае и этим они нанесли урон всему миру. Им нужно выставить счет и это не вопрос наказания. Это вопрос привлечения Китая, Коммунистической партии к ответственности за то, что они причинили американским гражданам, детям, пенсионерам, рабочим».

Доказательств китайского происхождения вируса по-прежнему нет, сговора с ВОЗ тоже, но война из-за COVID-19 началась и счета китайцам уже начали выставлять.

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