В Алматы с 25 мая начнут работать торговые центры, гостиницы и рестораны

Работа торговых объектов будет разрешена до 23.00.
В Алматы с 25 мая планируется снять ограничения с работы 138 объектов торговли свыше 500 кв.м. В частности, возобновят работу непродовольственные бутики, салоны красоты, химчистки и рестораны, расположенные на территории ТД, ТЦ, ТРЦ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Работа торговых объектов будет разрешена до 23.00.
По информации властей, открытие фуд-кортов на территории ТД, ТЦ и ТРЦ планируется в рамках следующего второго этапа. СПА, фитнес-центров, объектов развлечений — в рамках 3-го этапа. Даты их открытий будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, и сообщены дополнительно.
Что касается объектов общественного питания, то с 25 мая приступят к работе 3 тысячи 100 таких предприятий, включая летние площадки объектов общепита.
С 25 мая также в городе планируется возобновить работу 393 гостиниц (за исключением хостелов) с общей численностью работников более 5 тысяч человек. На данном этапе, с 25 мая, им будет разрешено сдавать номера и открыть рестораны на своей территории. При этом к ресторанам в гостиницах предъявляются идентичные общепиту требования.
В Казахстане за последние сутки выявили 283 случая коронавируса, 46 из них — в Алматы.
Источник: Элгезит
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