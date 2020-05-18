​​Ведущий эпидемиолог КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии COVID-19

Как передают СМИ, Чжун Наньшань стал одним из первых, кто в эфире Центрального телевидения Китая сообщил, что опасная инфекция передается от человека к человеку.

Власти китайского Уханя, где случилась первая вспышка коронавируса и откуда инфекция расползлась по всему миру, достигнув размаха пандемии, пытались скрыть реальные масштабы распространения инфекции. Об этом в интервью американским СМИ заявил ведущий советник правительства Китая по борьбе с COVID-19 Чжун Наньшань.

Наньшань признался, что первые подозрения закрались, когда на протяжении 10 дней число выявленных в Ухане случаев заболевания держалось на одном уровне и в то же время люди начали заболевать за пределами Китая.

Чжун Наньшань, ведущий советник правительства КНР по борьбе с COVID-19: «Местные власти не хотели говорить правду в тот момент. Поначалу они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное количество заболевших было больше того, что озвучивалось».

Когда 18 января Наньшань приехал в Ухань, чтобы изучить ситуацию, многие местные врачи ему сообщили, что обстановка в городе сильно отличается от того, что написано в официальных докладах местных властей, на самом деле все намного хуже.

Чжун Наньшань: «Я не верил этим официальным отчетам, поэтому я продолжал просить власти предоставить реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос».

Как передают СМИ, Чжун Наньшань стал одним из первых, кто в эфире Центрального телевидения Китая сообщил, что опасная инфекция передается от человека к человеку. Власти Уханя в тот момент утверждали обратное.

Всемирную организацию здравоохранения китайские власти проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Удалось установить, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Позже заболевание получило официальное название COVID-19. 11 марта ВОЗ признала вспышку инфекции пандемией.

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