Посол Китая найден мёртвым

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства выясняются.

Посол КНР в Израиле Ду Вэй найден мёртвым в воскресенье утром в своей резиденции в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД еврейского государства.

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства выясняются.

По предварительной версии причина смерти — инфаркт.

Напомним, что недавно Израиль посетил госсекретарь США Майк Помпео, который, кроме прочих тем, затронул отношения между Израилем и Китаем. США недовольны тем, что израильские научные институты начинают взаимодействовать с китайскими партнерами, а также тем, что Израиль начинает активно принимать инвестиции из Китая в самые разные инфраструктурные проекты.

Источник: anna-news.info