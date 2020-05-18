Посол Китая найден мёртвым

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства выясняются.
Посол КНР в Израиле Ду Вэй найден мёртвым в воскресенье утром в своей резиденции в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД еврейского государства.
На месте происшествия работает полиция, обстоятельства выясняются.
По предварительной версии причина смерти — инфаркт.
Напомним, что недавно Израиль посетил госсекретарь США Майк Помпео, который, кроме прочих тем, затронул отношения между Израилем и Китаем. США недовольны тем, что израильские научные институты начинают взаимодействовать с китайскими партнерами, а также тем, что Израиль начинает активно принимать инвестиции из Китая в самые разные инфраструктурные проекты.
Источник: anna-news.info
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