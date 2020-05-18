Таджикистан вышел на первое место в регионе по числу жертв коронавируса

В Таджикистане количество случаев коронавируса к вечеру 17 мая достигло 1 тысячи 524, пишет asiaplustj со ссылкой на Единый национальный портал о коронавирусе covid.tj.
Там же сообщается, что количество смертей от коронавируса в республике составило 39.
Это самое большое количество жертв на территории стран Центральной Азии. До этого на первом месте по числу погибших в регионе был Казахстан – 34 человека. Затем шли Кыргызстан – 14 погибших и Узбекистан – 12 погибших. По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.
В Таджикистане также ведется альтернативный подсчет смертей на сайте kvtj.info. На вечер 17 мая в списке значились более 240 погибших.
Источник: Элгезит
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