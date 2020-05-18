(Видео) В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьер-министру Софи Вильмес из-за ситуации с коронавирусом в стране, пишет РИА Новости.
Софи Вильмес приехала в больницу «Сен-Пьер» в Брюсселе, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, связанные с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.
Как видно на кадрах, врачи выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера. По мере приближения машин они поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения.
Источник: РИА Новости
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