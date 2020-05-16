Трамп заявил о возможности сделать вакцину против коронавируса бесплатной

«На самом деле мы изучаем это», — ответил он на вопрос журналиста, будет ли вакцина бесплатной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сделать вакцину против коронавируса бесплатной. Об этом он сообщил во время брифинга, передает Reuters.

«На самом деле мы изучаем это», — ответил он на вопрос журналиста, будет ли вакцина бесплатной.

Трамп сообщал, что США могут разработать вакцину от вируса до конца года или раньше. По его словам, «дела идут очень хорошо».

Ранее в мае глава Johnson & Johnson Пол Стоффелс рассказал, что компания планирует выпустить около 1 млрд доз вакцины от коронавируса в 2021 году. Он сообщил, что клинические испытания должны начаться в сентябре 2020 года.

В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа разрабатывает проект, который ускорит время создания вакцины до восьми месяцев. Для этого власти планируют объединить наработки фармацевтических компаний, а также государственных и военных учреждений. По данным агентства, целью проекта является выпуск 300 млн доз вакцины к январю.

Директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сообщал, что вакцину получится создать не ранее чем через 12–18 месяцев.

Источник: centralasia.media