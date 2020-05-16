За сутки в Казахстане выявлен 161 новый случай коронавируса

За последние сутки в Казахстане зарегистрирован 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом 16 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост по стране составил 2,8%. Всего на сегодня в стране зарегистрированы 5850 зараженных, из них скончались 34 пациента.

Источник: centralasia.media