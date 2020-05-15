В Фергане напали на журналиста, изучавшего жалобу о сносе дома женщины-инвалида

13 мая, приблизительно в 7 часов вечера, неизвестные напали на оператора интернет-издания Effect.uz в Кувинском районе Ферганской области.

Как говорится в заявлении редакции издания, неизвестные напали на оператора Гиёсбека Эшова, когда он вместе с журналистом вышел из здания районной администрации и направлялся в дом потерпевшей жительницы. Неизвестные лица брызнули газом в глаза оператора, разбили стекла его машины, похитили видеокамеру и сбежали, говорится в заявлении.

В заявлении редакции интернет-издания Effect.uz, опубликованном на странице в Instagram, сказано, что журналист Элёр Таджибаев и оператор Гиёсбек Эшов посетили администрацию Кувинского района после изучения жалобы местной жительницы-инвалида. По данным редакции, женщина, являющаяся матерью четверых детей не могла получить компенсацию после сноса своего дома.

Сообщается, что нападение на оператора Гиёсбека Эшова произошло, когда он вышел из здания райадминистрации и сел в свой автомобиль, чтобы поехать в дом автора обращения.

«После изучения обращения гражданина в администрацию Кувинского района, журналист и оператор направились в город Фергану. Журналист Элёр Таджибаев сел в машину автора обращения, а оператор Гиёсбек Эшов ехал впереди на своем автомобиле «Матиз». Спустя некоторое время оператор позвонил коллеге и сообщил, что по дороге на него напали. Когда Элёр Таджибаев прибыл на место происшествия, стал свидетелями очень нелицеприятного зрелища. Неизвестные лица брызнули газом в глаза оператора Гиёсбека Эшова и разбили стекла его автомобиля. Вдобавок, они забрали принадлежащую редакции видеокамеру оператора, а потом сбежали», – говорится в заявлении редакции.

Главный редактор Effect.uz Акмалхон Эшонхонов сообщил, что в настоящее время прокуратура Ферганской области проводит проверку по факту нападения на оператора интернет-издания.

– Редакция Effect.uz пока не может комментировать случившийся инцидент, чтобы не повлиять на объективность проводимой проверки. Мы надеемся, что правоохранительные органы вынесут справедливое решение по данному инциденту, – сказал Эшонхонов.

Согласно статье 5 закона «О защите профессиональной деятельности журналиста», «при осуществлении профессиональной деятельности журналист имеет право проводить журналистское расследование, быть принятым должностным лицом и производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием необходимых технических средств​».

Источник: “Служба новостей Центральной Азии”