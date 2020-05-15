Основатель Alibaba Джек Ма больше не самый богатый человек Китая, пишет журнал Forbes.
По данным журнала, первое место в списке самых богатых людей Китая занял президент компании «Tencent» Ма Хуатэн. Его состояние оценивается в $48,3 млрд, у Джека Ма — $41,2 млрд.
Это связано с тем, что акции Tencent — крупнейшего дистрибьютора онлайн-игр — с начала года выросли на 14%, на фоне пандемии, доходы в первом квартале увеличились на 31%.
На данный момент в связи с карантином, спрос на мобильные игры начал расти.
Источник: centralasia.media
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