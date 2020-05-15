Cтарший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов приобрёл 75% акций Uzcard

Ранее сообщалось, что компания Promadik Invest, 95% акций которой принадлежит Ойбеку Турсунову, приобрела 36% акций «Капиталбанка».
Старший зять президента Шавката Мирзияева Ойбек Турсунов стал владельцем 75% акций межбанковской платежной системы Uzcard, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.
Согласно открытой базе данных, в ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (ЕОПЦ — бренд Uzcard) произошла смена учредителя. Владельцем 75% доли в уставном фонде Uzcard стал Ойбек Турсунов. Ранее 75% доли принадлежала Ахрору Махмудову, который остается директором ЕОПЦ. Оставшимися 25% владеет само ООО.
В 2019 году Единый общереспубликанский процессинговый центр обслужил более 17 млн банковских карт Uzcard. Как сообщается на сайте компании, 29 банков Узбекистана и 40 платежных агрегаторов пользуются услугами ЕОПЦ.
Ранее сообщалось, что компания Promadik Invest, 95% акций которой принадлежит Ойбеку Турсунову, приобрела 36% акций «Капиталбанка».
Издание “Фергана” пишет, что с 20 мая после решения властей переводить с 1 мая пенсионные начисления на банковские карты системы Humo от “Народного банка” карточки Humo бесплатно заменят на карты системы Uzcard.
Этого потребовали сами пенсионеры, так как в платежной системе Humo наблюдались постоянные сбои – поступали жалобы на невозможность снятия наличных и прочие проблемы. Систему Uzcard в Узбекистане считают надежной.
Источник: “Служба новостей Центральной Азии”
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