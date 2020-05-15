Власти Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на $10 млн

«Эти средства переведены в государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке», – сообщили в ведомстве.
Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой на сумму $10 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
«Эти средства переведены в государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке», – сообщили в ведомстве.
Власти также сообщили, что продолжают работу по выводу других средств, совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран. Речь идет об оставшихся активах Каримовой на сумму более $1,3 миллиарда.
В пресс-службе Минюста добавили, что данные активы не находятся в распоряжении Каримовой или членов ее семьи, поскольку на них наложен арест со стороны компетентных органов других стран, подчеркивается в публикации.
«В связи с этим в очередной раз напоминаем: утверждения о том, что непосредственно Гульнара Каримова или другие частные лица могут возвратить собственность и денежные средства, не соответствуют действительности», – сказано в сообщении Минюста.
Вскоре после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2017 году его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.
После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.
По третьему уголовному делу Каримову приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее и еще несколько человек обвинили в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».
Источник: Элгезит
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