В Узбекистане карантин продлили до 1 июня, но смягчили ограничения

Специальной Республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса принято решение продлить карантин в Узбекистане до 1 июня.
Комиссия с 15 мая разрешила ряд видов деятельности в Узбекистане.
«Красный» сектор:
- ремесленничество в индивидуальном порядке;
- техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;
- ремонт электронных устройств (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;
- услуги аренды и лизинга;
- предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие);
«Желтый» сектор:
В дополнение к тому, что разрешено в «красном» секторе:
- риэлтерская деятельность;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- деятельность частных агентств занятости;
- приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в комнаты;
- деятельность парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и точек быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 09:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;
«Зеленый» сектор:
В дополнение к тому, что разрешено в «красном» и «желтом» секторах:
- деятельность открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (при условии ограничения количества посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и соблюдением социальной дистанции);
- компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;
- деятельность музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);
- ветеринарные услуги;
- техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.
Также комиссией разрешено с 18 мая передвигаться на личном транспорте без стикеров в особых случаях:
В «зеленом» секторе — в любое время суток;
В «желтом» секторе — с 06:00 до 22:00. В салоне должно быть не более 4 человек;
В «красном» секторе — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Только, на работу, в аптеку и больницы, за продуктами.
Президент Шавкат Мирзиёев ранее, 13 мая, на видеоселекторном совещании отметил, что население, в частности, молодежь, неправильно понимая режим смягчения карантина, без необходимости массово выходят на улицы.
«Такие случаи, а также тот факт, что число зараженных инфекцией людей снова растет в последние дни, призывает всех быть бдительными», – отметил глава государства.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!