Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превышает 4,4 миллиона человек.
Число пациентов, погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру превысило 300 тысяч, сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.
По его данным, на утро 15 мая зафиксировано 302 тысячи 376 летальных исходов. Большая часть из них — 85,8 тысячи — приходится на США, за ними следует Великобритания с 33,6 тысячами, Италия, где погибло более 31,3 тысячи человек, затем Испания и Франция (по 27 тысяч погибших).
Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превышает 4,4 миллиона человек.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!