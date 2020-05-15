Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превышает 4,4 миллиона человек.

Число пациентов, погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру превысило 300 тысяч, сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро 15 мая зафиксировано 302 тысячи 376 летальных исходов. Большая часть из них — 85,8 тысячи — приходится на США, за ними следует Великобритания с 33,6 тысячами, Италия, где погибло более 31,3 тысячи человек, затем Испания и Франция (по 27 тысяч погибших).

Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превышает 4,4 миллиона человек.

Источник: Элгезит