Александр Лукашенко вновь идет на выборы президента Беларуси

Центральная избирательная комиссия Беларуси получила заявление от президента Александра Лукашенко на регистрацию инициативной группы по выдвижению его кандидатом на очередных президентских выборах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

По данным Центризбиркома, руководителем инициативной группы является председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.

В ЦИК отметили, что на сегодня поданы заявления о регистрации 12 инициативных групп граждан.

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. Кандидаты в президенты должны к 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля, 4-8 августа запланировано досрочное голосование.

Лукашенко побеждал на президентских выборах в 1994-м, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015-м годах.

Источник: 24.kg