Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме после инсульта

Согласно источнику, у Абдулманапа Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в коме. Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на Mash.

Согласно источнику, у Абдулманапа Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Он находится в коме.

Абдулманапу Нармагомедову 57 лет. 25 апреля он был доставлен в больницу в Дагестане, а затем из-за ухудшения состояния здоровья перевезен в госпиталь в Москве.

Источник: reporter.kg