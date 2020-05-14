Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме после инсульта

Согласно источнику, у Абдулманапа Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту.
Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в коме. Об этом сообщает Championat.com со ссылкой на Mash.
Согласно источнику, у Абдулманапа Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Он находится в коме.
Абдулманапу Нармагомедову 57 лет. 25 апреля он был доставлен в больницу в Дагестане, а затем из-за ухудшения состояния здоровья перевезен в госпиталь в Москве.
Источник: reporter.kg
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