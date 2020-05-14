В Узбекистане снова изменили структуру правительства

В соответствии с постановлением утверждена обновленная исполнительная структура правительства Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Кабинета Министров", сообщает Podrobno.uz.

В соответствии с постановлением утверждена обновленная исполнительная структура правительства Узбекистана.

В частности, введены следующие должности:

– заместитель премьер-министра по вопросам социального развития;

– советник премьер-министра – начальник Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности;

– советник премьер-министра – начальник Департамента по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей.

Также образован Секретариат по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодежи, духовности и общественных организаций, поддержки махалли и семьи.

Согласно постановлению, в исполнительной структуре Кабинета Министров Узбекистана упразднены следующие позиции:

– должность заместителя премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения;

– должность советника премьер-министра по вопросам развития промышленности и кооперационных связей;

– секретариат по вопросам поддержки махалли, семьи и молодежи, культуры, духовности и общественных организаций;

– секретариат по вопросам образования и здравоохранения.

Постановлением на премьер-министра Узбекистана возложен ряд новых задач.

Премьер-министр, в частности, осуществляет непосредственное руководство над внедрением IT-технологий и "электронного правительства", обеспечением информационной безопасности, развитием телекоммуникаций, науки, научных исследований и инноваций.

Напомним, что накануне в правительстве Узбекистана произошли серьезные перестановки.

Президент Шавкат Мирзиеев утвердил Бехзода Мусаева, занимавшего до этого пост председателя Государственного налогового комитета, на должность заместителя премьер-министра по вопросам социального развития.

Глава Узбекистана также утвердил председателем Государственного налогового комитета своего советника по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзода Кудбиева.

Источник: Кабар