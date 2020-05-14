В Узбекистане снова изменили структуру правительства

В соответствии с постановлением утверждена обновленная исполнительная структура правительства Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Кабинета Министров", сообщает Podrobno.uz.
В соответствии с постановлением утверждена обновленная исполнительная структура правительства Узбекистана.
В частности, введены следующие должности:
– заместитель премьер-министра по вопросам социального развития;
– советник премьер-министра – начальник Департамента по вопросам развития IT-технологий, телекоммуникаций и инновационной деятельности;
– советник премьер-министра – начальник Департамента по вопросам развития промышленности и ее базовых отраслей, а также кооперационных связей.
Также образован Секретариат по вопросам образования, здравоохранения, культуры, молодежи, духовности и общественных организаций, поддержки махалли и семьи.
Согласно постановлению, в исполнительной структуре Кабинета Министров Узбекистана упразднены следующие позиции:
– должность заместителя премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения;
– должность советника премьер-министра по вопросам развития промышленности и кооперационных связей;
– секретариат по вопросам поддержки махалли, семьи и молодежи, культуры, духовности и общественных организаций;
– секретариат по вопросам образования и здравоохранения.
Постановлением на премьер-министра Узбекистана возложен ряд новых задач.
Премьер-министр, в частности, осуществляет непосредственное руководство над внедрением IT-технологий и "электронного правительства", обеспечением информационной безопасности, развитием телекоммуникаций, науки, научных исследований и инноваций.
Напомним, что накануне в правительстве Узбекистана произошли серьезные перестановки.
Президент Шавкат Мирзиеев утвердил Бехзода Мусаева, занимавшего до этого пост председателя Государственного налогового комитета, на должность заместителя премьер-министра по вопросам социального развития.
Глава Узбекистана также утвердил председателем Государственного налогового комитета своего советника по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзода Кудбиева.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!