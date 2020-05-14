ВОЗ: Коронавирус может остаться с нами навсегда

Чтобы взять под контроль мировую ситуацию с распространением коронавируса, понадобится около пяти лет.
Такой прогноз дала на организованной Financial Times конференции заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.
“Я бы сказала, через четыре-пять лет у нас будет перспектива контроля”, – заявила она.
Как передает BBC, конкретный срок зависит от множества факторов – будет ли вирус мутировать, когда будет разработана эффективная вакцина, а также от того, насколько жестким и долгим будет карантин в разных странах.
С вакциной связано большинство надежд, сказала Сваминатан, но с ее разработкой, применением, эффективностью и безопасностью связано много факторов риска. Проблемой будет и массовое производство, и распространение, добавила она.
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в свою очередь допустил, что вирус может остаться с нами навсегда.
“ВИЧ не исчез. Мы с ним живем, мы нашли способы терапии и предотвращения, люди уже не так боятся, как раньше, и многие ВИЧ-положительные ведут долгую и здоровую жизнь”, – сказал он.
По данным на утро четверга, коронавирусом в мире заразились 4,3 млн человек, число жертв составляет почти 300 тысяч.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!