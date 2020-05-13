В России еще более 10 000 человек заболели Covid-19

В России за прошедшие сутки выявлено 10 028 больных Covid-19 в 83 регионах.

У 4 461 (44,5%) зараженных не наблюдалось никаких симптомов заболевания. Накануне суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией cоставил 10 899 человек. Общее число больных коронавирусом в стране увеличилось до 242 271 (+4,3%).

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве – 4703 (всего 121 131 заболевший), Московской области – 962 (всего с начала пандемии 22 700) и Санкт-Петербурге – 435 (всего 8 050). Далее следуют Нижегородская область – 271 (всего 5 087), Свердловская область – 135 (всего 2 163) и Дагестан – 109 (всего 2 888). В каждом из остальных регионов подтверждено менее 100 новых случаев заражения.

За истекшие сутки скончались 96 человек с коронавирусом. Большинство новых жертв в Москве – 53. В Подмосковье умерли 7 пациентов, Санкт-Петербурге – 5, Калужской области – 4. По три летальных исхода в Нижегородской области, Дагестане и Ингушетии, два – в Кабардино-Балкарии. По одному случаю смерти зарегистрировано в Карелии, Коми, Адыгее, Северной Осетии, Марий Эл, Мордовии, Тыве, Хакасии, Камчатском крае, а также в Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Брянской, Саратовской, Ульяновской и Томской областях.

Всего с начала пандемии в стране выздоровели 48 003 человека, из них 4491 – за последние сутки.

По информации Роспотребнадзора, всего в РФ проведено более 5,98 млн тестов на коронавирусов (+177 тысяч за сутки). Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение остаются 259 295 человек.

По всему миру, по последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, насчитывается более 4,26 млн заболевших Covid-19, скончался 291 981 пациент. Лидером по числу выявленных случаев инфицирования остаются США – свыше 1,36 млн зараженных. На втором месте – Россия, на третьем – Испания (228,03 тыс.), на четвертом – Великобритания (более 227,7 тыс.), на пятом – Италия (свыше 221,2 тыс.).

Источник: newdaynews.ru