Помпео обсудит с руководством Израиля пандемию и Иран

Шенкер сказал, что Соединенные Штаты продолжают осуществлять мирный план по Ближнему Востоку, который был изложен президентом США Дональдом Трампом в январе.

Государственный секретарь США Майк Помпео 13 мая прибыл с визитом в Израиль, в ходе которого, как ожидается, проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами нового правительства Израиля по широкому спектру вопросов, включая действия Ирана на Ближнем Востоке и пандемию COVID-19.

Обсуждения включат в себя «дестабилизирующие действия» Ирана в регионе, деятельность в Сирии и развитие событий, связанных с группировкой «Хезболла» в Ливане, сообщил журналистам помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в ходе конференцсвязи на прошлой неделе.

Шенкер сказал, что Помпео совершает этот визит, будучи уверен, что Соединенным Штатам и Израилю «есть чему поучиться друг у друга в то время, как мы занимаемся преодолением текущих угроз, независимо от того, исходят ли они из глобальной пандемии или пагубного влияния Ирана в регионе».

Шенкер сказал, что Соединенные Штаты продолжают осуществлять мирный план по Ближнему Востоку, который был изложен президентом США Дональдом Трампом в январе. Нетаньяху поприветствовал этот план, однако его категорически отвергли палестинцы.

По словам Шенкера, контактов с кем-либо из палестинских должностных лиц в расписании Помпео нет. Шенкер отказался комментировать сообщения израильских СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности о том, что иранские силы начали покидать Сирию.

Источник: azattyk.org