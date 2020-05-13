В Казахстане выявлены 138 новых случаев коронавируса

Общее число зараженных в Казахстане составило 5417
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 12 мая в Казахстане зарегистрированы еще 138 новых случаев коронавируса. Об этом утром 13 мая сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Из 138 новых случаев в Атырауской области обнаружены 92, городе Нур-Султан - 15, Западно-Казахстанской области - 11, городе Алматы - 6, Жамбылской области - 6, Туркестанской области - 4, Карагандинской области - 3, Восточно-Казахстанской область - 1.
Общее число зараженных в Казахстане составило 5417:
- Алматы – 1628,
- Нур-Султан – 1118;
- Атырауская область – 432;
- Западно-Казахстанская область – 266;
- Шымкент – 245;
- Кызылординская область – 231;
- Карагандинская область – 200;
- Жамбылская область – 198;
- Туркестанская область – 190;
- Алматинская область – 183;
- Актюбинская область – 176;
- Павлодарская область – 154;
- Акмолинская область – 110;
- Мангистауская область – 130;
- Костанайская область – 68;
- Восточно-Казахстанская область – 52;
- Северо-Казахстанская область – 36.
Источник: centralasia.media
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