Вместе с пресс-секретарем президента РФ Песковым госпитализирована и его супруга, у обоих — коронавирус

Позднее Навка сообщила в Instagram, что необходимые меры были приняты вовремя, она идет на поправку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка находятся в больнице после заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила Навка.

«Все правильно», — ответила Навка на вопрос, находятся ли они с мужем Дмитрием Песковым в больнице в связи с заражением коронавирусом.

Позднее Навка сообщила в Instagram, что необходимые меры были приняты вовремя, она идет на поправку. «Вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. У мужа ситуация немного сложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо», — написала она.

Ранее Песков сообщил ТАСС, что заразился коронавирусом и не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику состояния его здоровья.

Источник: Элгезит