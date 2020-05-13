Вместе с пресс-секретарем президента РФ Песковым госпитализирована и его супруга, у обоих — коронавирус

Позднее Навка сообщила в Instagram, что необходимые меры были приняты вовремя, она идет на поправку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка находятся в больнице после заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила Навка.
«Все правильно», — ответила Навка на вопрос, находятся ли они с мужем Дмитрием Песковым в больнице в связи с заражением коронавирусом.
Позднее Навка сообщила в Instagram, что необходимые меры были приняты вовремя, она идет на поправку. «Вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. У мужа ситуация немного сложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо», — написала она.
Ранее Песков сообщил ТАСС, что заразился коронавирусом и не общался очно с главой государства Владимиром Путиным больше месяца.
Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику состояния его здоровья.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!