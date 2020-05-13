Даже после выпуска вакцины каждый пятый человек в мире планирует меньше путешествовать и ходить в рестораны

Более чем каждый пятый человек ответил, что он уже не вернется к прежнему образу жизни.

Консалтинговая компания Kekst CNC спросила граждан США, Великобритании, Германии, Швеции и Японии, как они думают, изменится ли их жизнь после выпуска вакцины от COVID-19, сообщает Axios.

Более чем каждый пятый человек ответил, что он уже не вернется к прежнему образу жизни. Респонденты собираются меньше путешествовать на самолетах, есть вне дома, пользоваться общественным транспортом и ходить в кино. Потерять работу из-за кризиса больше всего боятся в США и меньше всего — в Швеции.

Японцы менее остальных опрошенных удовлетворены действиями правительства в период пандемии. Они ожидают обрушения экономики и потери работы (39 процентов).

В то время как 51 процент немцев и 65 процентов британцев согласны с тем, что правительство оказывает бизнесу необходимую поддержку, только 13 процентов японцев согласны с этим. Довольны реакцией властей 44 процента американцев, 40 процентов — шведов.

Меньше всего потерявших работу в Великобритании (7 процентов опрошенных) и Германии (8 процентов), в США — 19 процентов. Большинство британцев (79 процентов) говорят, что страна будет бороться с последствиями пандемии еще год, в США так считают 43 процента.

В мае почти половина россиян пожаловалась на ухудшение материального положения. Это связано с ростом расходов или потерей работы кого-то из членов семьи.

Источник: Элгезит