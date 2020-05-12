Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус

Тестирование в Ухане планируется провести в течение десяти дней.
Власти Уханя, который в конце прошлого года стал очагом распространения коронавируса, поручили провести тестирование всех жителей и мигрантов, сообщает Pengpai News. Информацию агентству Reuters, в распоряжении которого оказался соответствующий документ, подтвердили два источника, знакомые с ситуацией, передает РБК.
Тестирование в Ухане планируется провести в течение десяти дней. Особое внимание будет уделено густонаселенным районам.
Власти приняли решение провести массовое тестирование в городе после того, как в нем несколькими днями ранее выявили новые случаи заражения коронавирусом, чего не случалось с 4 апреля.
Власти Уханя сообщили, что в городе не осталось пациентов с коронавирусом, 26 апреля: последнего из заразившихся выписали двумя днями ранее.
Однако с 9-го по 10 мая в Ухане зарегистрировали шесть новых случаев заражения, сообщил комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, другой — в критическом.
Помимо этого в провинции выявили еще 11 человек, у которых заболевание проходит бессимптомно. Всего таких пациентов 615, они находятся под медицинским наблюдением.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Китай находится на 11-м месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Как сообщает Национальная комиссия КНР по вопросам здравоохранения, к 12 мая в стране известно о 82,9 тыс. случаев заболевания.
Источник: Кабар
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