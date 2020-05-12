В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2509

В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2509

По состоянию на 10:00 часов 12 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2509.

Как сообщили в Минздраве республики, за ночь было выявлено 23 новых случаев.

Источник: centralasia.media