В Казахстане число случаев коронавируса превысило 5,2 тысяч

Как сообщает оперштаб Казахстана по борьбе с коронавирусом, общее количество зараженных на данный момент в стране составляет 5240.
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:35 в Казахстане зарегистрировано 33 новых случая коронавируса, из них в Атырауской области - 17, Нур-Султане - 5, Алматы - 3, Жамбылской области - 3, Костанайской области - 2, Кызылординской области - 1, Западно-Казахстанской области - 1, Мангистауской область - 1.
Как сообщает оперштаб Казахстана по борьбе с коронавирусом, общее количество зараженных на данный момент в стране составляет 5240.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Нур-Султан – 1103;
- Алматы – 1596;
- Шымкент – 239;
- Акмолинская область – 110;
- Актюбинская область – 176;
- Алматинская область – 183;
- Атырауская область – 340;
- Восточно-Казахстанская область – 51;
- Жамбылская область – 185;
- Западно-Казахстанская область – 255;
- Карагандинская область – 197;
- Костанайская область – 68;
- Кызылординская область – 231;
- Мангистауская область – 130;
- Павлодарская область – 154;
- Северо-Казахстанская область – 36.
- Туркестанская область – 186;
Источник: centralasia.media
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