Оппозиция Беларуси отказывается от участия в выборах президента

В Беларуси две партии, которые называют себя оппозиционными по отношению к президенту Александру Лукашенко, отказались от участия в предстоящих выборах главы государства.
Речь идёт о «Белорусском народном фронте» (БНФ), а также о партии левых «Справедливый мир». «Ведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом заболевших», — заявили в БНФ по итогам онлайн-совещания.
Представители левых сил назвали решение организовать выборы «преступным». «Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции, ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей», — говорится в заявлении центрального комитета «Справедливого мира».
Ранее Белорусская редакция Азаттыка сообщала, что пять оппозиционных партий, которые планировали выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, из-за коронавируса отказались от дальнейших «праймериз» в регионах.
На прошлой неделе нижняя палата парламента Беларуси назначила следующие президентские выборы на 9 августа. Среди уже объявивших о готовности баллотироваться на пост — нынешний президент Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. Ограничения на количество президентских сроков в своё время отменили по его настоянию.
Выборы в стране пройдут в условиях пандемии коронавируса. По последним данным, в республике зарегистрировано почти 23 тысячи случаев заражения и 131 смерть от COVID-19.
9 мая в Минске прошел парад по случаю 75-летия победы над нацистской Германией. В городе были объявлены народные гулянья и праздничные концерты. Оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению. Карантинные меры в Беларуси не вводились.
Источник: Азаттык
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