Уже более 200 тысяч: в России растет заболеваемость коронавирусом

В России за последние сутки в выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

По данным оперативного штаба, 42,4% пациентов не имели клинических проявлений болезни. В то же время зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 2390 человек.

Наибольший суточный прирост случаев коронавируса зафиксирован в Москве (5 551), Московской области (1 133), Санкт-Петербурге (414), а также Нижегородской (262), Свердловской (139) и Волгоградской (119) областях.

Всего на сегодняшний день в России проведено более 5,4 млн тестов, зафиксировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период было 1 915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

В целом в мире, по состоянию на 10 мая, выявлено 4 097 109 подтверждённых случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 2,2%. При этом зарегистрирован 280 272 летальных исходов с увеличением на 6,8%.

Источник: newdaynews.ru