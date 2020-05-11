Саудовская Аравия столкнулась с проблемами из-за дешевой нефти

Власти Саудовской Аравии ужесточают экономические меры из-за дефицита бюджета, возникшего из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джаадан.
Глава саудовского Минфина заявил о сокращении государственных расходов и принятии мер по стабилизации доходов от нефти. В частности, с 1 июля 2020 года налог на добавленную стоимость вырастет в три раза – с 5% до 15%. Кроме того, с 1 июня будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, сообщает саудовское агентство SPA.
По словам аль-Джаадана, власти были вынуждены пойти на эти меры из-за трех экономических шоков – падения спроса на нефть из-за сокращения производства на фоне пандемии, снижения экономической активности, а также незапланированных расходов средств, направленных на борьбу с распространением коронавируса и лечение заболевших.
По последним данным, в Саудовской Аравии Covid-19 инфицированы более 39 тысяч человек, 246 заболевших скончались.
Источник: newdaynews.ru
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