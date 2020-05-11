Видео с вибрирующим мостом в Китае попало в Сеть

Видео с вибрирующим мостом Хумэнь в Китае попало в Сеть.

Он расположен в провинции Гуандун и связывает города Гуанчжоу и Дунгуань.

По информации портала Global Times, вибрации на мосту были замечены 5 мая. Президент Международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь высказал предположение, что колебания вызваны появлением на мосту аварийных пластиковых барьеров, которые были установлены во время ремонта сооружения. По его мнению, барьеры изменили аэродинамику моста, из-за этого при ветре появляются вибрации.

После таких заявлений специалистов барьеры с моста убрали, однако он не перестал вибрировать. В управляющей компании считают, что мост дрожит по инерции и со временем это пройдет. Из-за вибрации мост закрыт на время для движения транспорта.

Источник: Элгезит