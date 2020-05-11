На утро 11 мая в Казахстане зарегистрированы 36 новых случаев коронавируса

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Казахстане общее количество случаев заражений на сегодня достигло 5126.
По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:25 в Казахстане зарегистрированы 36 новых случаев коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 8, Алматы - 10, Мангистауской области - 8, Западно-Казахстанской области - 3, Атырауской области - 3, Северо-Казахстанской области - 2, Акмолинской области - 1, Костанайской области - 1.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Казахстане общее количество случаев заражений на сегодня достигло 5126.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1590;
- Нур-Султан – 1074;
- Атырауская область – 302;
- Западно-Казахстанская область – 252;
- Шымкент – 233;
- Кызылординская область – 229;
- Карагандинская область – 191;
- Алматинская область – 183;
- Туркестанская область – 180;
- Жамбылская область – 179;
- Актюбинская область – 172;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 128;
- Акмолинская область – 110;
- Костанайская область – 62;
- Восточно-Казахстанская область – 51;
- Северо-Казахстанская область – 36.
Источник: centralasia.media
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