В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 5 тысяч

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:45 в Казахстане зарегистрирован 61 новый случай коронавируса.
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Из 61 нового случая в городе Нур-Султан выявлен 31, городе Алматы- 11, Мангистауской области - 7, Акмолинской области- 3, Кызылординской области - 3, Западно-Казахстанской области - 2, Карагандинской области - 2, Жамбылской области - 1,
Атырауской области - 1. Общее количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 5036.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1571;
- Нур-Султан – 1049;
- Атырауская область – 296;
- Западно-Казахстанская область – 239;
- Шымкент – 229;
- Кызылординская область – 229;
- Карагандинская область – 191;
- Алматинская область – 182;
- Жамбылская область – 178;
- Туркестанская область – 174;
- Актюбинская область – 172;
- Павлодарская область – 154;
- Мангистауская область – 120;
- Акмолинская область – 109;
- Костанайская область – 61;
- Восточно-Казахстанская область – 48;
- Северо-Казахстанская область – 34.
Источник: centralasia.media
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