За сутки в Китае коронавирусом заразились 14 человек

В стране за сутки не обнаружено летальных исходов от вируса.
За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.
В стране за сутки не обнаружено летальных исходов от вируса.
На 10 мая в Китае общее количество инфицированных коронавирусом составляет 82 901 человека, из них скончались 4633 пациента.
Источник: centralasia.media
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