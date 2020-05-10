За сутки в Китае коронавирусом заразились 14 человек

В стране за сутки не обнаружено летальных исходов от вируса.

За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных Worldmeters.

В стране за сутки не обнаружено летальных исходов от вируса.

На 10 мая в Китае общее количество инфицированных коронавирусом составляет 82 901 человека, из них скончались 4633 пациента.

Источник: centralasia.media