Аэропорт Алматы продали за $415 млн

Все акции международной воздушной гавани в Алматы приобрел турецкий холдинг под названием TAV Airports Holding.
Сумма сделки составила $415 миллионов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт холдинга.
Согласно опубликованному сообщению, акции передадут новым хозяевам после того, как будут оформлены все юридические процедуры.
Стоит отметить, что данный аэропорт стал пятнадцатым по счету в портфеле холдинга.
Как сказал президент TAV Airports Holding Сани Шенер, Алматы является крупнейшим городом страны, на который приходится порядка двадцати процентов ВВП. Также он отметил, что Казахстан является центром, который соединяет Китай, Африку и Европу.
Источник: Элгезит
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