Мирзиёев и Назарбаев обсудили ситуацию в регионе

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, - сообщила пресс-служба главы государства.
В начале беседы лидеры обменялись теплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями в связи с 75-й годовщиной Победы во Второй мировой войне. В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, связанные с ликвидацией в приграничных регионах последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище. Поддержаны совместно проводимые первоочередные мероприятия, направленные на оказание необходимой помощи населению, восстановление инфраструктуры и коммуникаций.
Отмечена эффективность осуществляемой в странах борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев особо остановились на вопросах расширения двусторонних отношений стратегического партнерства, прежде всего в торгово-экономической сфере.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и дальнейшего углубления добрососедских отношений в регионе Центральной Азии.
Источник: centralasia.media
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