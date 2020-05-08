Шавкат Мирзиёев направил в Таджикистан мобильные медицинские контейнеры

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 мая поручил правительству своей страны срочно, в качестве гуманитарной помощи, отправить в Таджикистан 144 мобильных медицинских контейнера.
Контейнеры для размещения и лечения больных коронавирусом грузовым железнодорожным составом сегодня утром были доставлены в Душанбе.
Такие контейнеры используются в качестве мобильного госпиталя во время пандемии коронавируса.
«Они снизят нагрузку на те больницы, где не хватает мест для приема больных», - сообщили «Азия-Плюс» в дипломатическом представительства Узбекистана в Таджикистане.
В контейнерах, по словам источника, установлены кровати с постельным бельем, имеются душевые, санузлы, кондиционеры.
В диппредставительстве также сказал, что контейнеры будут доставлять к стадиону "Бофанда" (бывший «Текстильщик», напротив Текстильной фабрики), где и будет организована мобильная больница.
Напомним, мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил перепрофилировать под госпитали недостроенные высотки Душанбе. Речь пока идет о двух зданиях в столице, которые смогут принять 800 зараженных коронавирусом
Один из них находится в районе политехникума, второй в центре Душанбе и оба строятся за счет государственного финансирования.
Также ранее Рустам Эмомали с учетом сложившейся ситуации поручил в кратчайшие сроки за счет имеющихся возможностей и ресурсов подготовить временные больницы на более чем три тысячи коек для лечения инфицированных.
Каждый день пользователи соцсетей сообщают о том, что в больницах столицы нет мест и их или их родных не принимают. В связи с этим все сходятся на том, что нужно обеспечить больше мест для больных, количество которых в ближайшее время будет только увеличиваться. Под эти цели, по их словам, можно использовать пустующие спортзалы, гостиницы, мечети.
Источник: Кабар
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