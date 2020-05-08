В Узбекистане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 2314

По состоянию на 10:00 часов 8 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2314.

По данным Минздрава, к утру нового дня в стране было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: centralasia.media