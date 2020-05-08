Ограничения и режим изоляции в Москве продлены до 31 мая

Ограничения и режим изоляции в Москве продлены до 31 мая.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В документе говорится, что продлевается режим изоляции граждан, ограничения работы предприятий торговли, сферы услуг, культуры, образования, спорта "и других непроизводственных отраслей". На своем сайте Сергей Собянин пишет, что открывать рестораны, театры и спортивные объекты "пока все-таки рано".

Ранее Собянин принял решение с 12 мая ввести в Москве, особенно в транспорте, "масочный и перчаточный режим". Маски, респираторы и любые другие средства защиты органов дыхания, закрывающие нос и рот, а также перчатки – с 12 мая будут обязательны при поездках на любых видах общественного транспорта и такси, а также при посещении магазинов и торговых центров.

7 мая мэр Москвы сообщил, что реальное число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве – около 300 тысяч человек.

Источник: Азаттык