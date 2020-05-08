Ограничения и режим изоляции в Москве продлены до 31 мая.
Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В документе говорится, что продлевается режим изоляции граждан, ограничения работы предприятий торговли, сферы услуг, культуры, образования, спорта "и других непроизводственных отраслей". На своем сайте Сергей Собянин пишет, что открывать рестораны, театры и спортивные объекты "пока все-таки рано".
Ранее Собянин принял решение с 12 мая ввести в Москве, особенно в транспорте, "масочный и перчаточный режим". Маски, респираторы и любые другие средства защиты органов дыхания, закрывающие нос и рот, а также перчатки – с 12 мая будут обязательны при поездках на любых видах общественного транспорта и такси, а также при посещении магазинов и торговых центров.
7 мая мэр Москвы сообщил, что реальное число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве – около 300 тысяч человек.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!