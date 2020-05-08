Президенты США и России обсудили контроль над вооружениями и коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил российскому президенту Владимиру Путину о необходимости вовлечь Китай в договоренности по контролю над вооружениями.

Трамп подчеркнул, что важно избежать «дорогостоящей гонки вооружений». Об этом сообщили в Белом доме, сославшись на состоявшийся 7 мая телефонный разговор Трампа и Путина.

«Президент Трамп подтвердил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, в котором будет задействована не только Россия, но и Китай, и он с нетерпением ждет дальнейших дискуссий», – подчеркнули в Белом доме.

В 2019 году между Россией и США перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный более 30 лет назад. Первым о выходе из соглашения объявил Вашингтон, обвинив Москву в нарушении договоренностей. Эту позицию поддержало НАТО. Россия обвинения отвергла, но тоже объявила о выходе из договора.

Соединенные Штаты также пригрозили не продлить истекающий в будущем году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Как отмечает Associated Press, это соглашение, обязывающее стороны среди прочего уменьшить вдвое число ракетных пусковых установок и установить новый режим проверки, считается последним крупным договором по ограничению ядерных арсеналов.

В четверг Дональд Трамп и Владимир Путин также обсудили положение на мировом рынке нефти и ситуацию с распространением коронавируса. Трамп заявил, что американские власти много делают для защиты от эпидемии своих сограждан, но также готовы оказать помощь любой другой стране, включая Россию, в случае необходимости.

По информации Кремля, в телефонном разговоре была отмечена своевременность заключения нового соглашения ОПЕК+, «которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен».

Президенты двух стран также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, добавили в пресс-службе Кремля.

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году отношения между Россией и Западом, в том числе США, резко обострились. Некоторые эксперты сравнивали ухудшение с периодом холодной войны. Москва называет присоединение Крыма «восстановлением исторической справедливости».

Источник: Элгезит