У российского миллиардера Леонида Федуна обнаружен коронавирус

Российский предприниматель, миллиардер, владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заразился коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте клуба. У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице, говорится в сообщении.

Леониду Федуну 64 года, он также является вице-президентом ПАО «Лукойл».

Источник: entralasia.media