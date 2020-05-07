У российского миллиардера Леонида Федуна обнаружен коронавирус

Российский предприниматель, миллиардер, владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заразился коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте клуба. У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице, говорится в сообщении.
Леониду Федуну 64 года, он также является вице-президентом ПАО «Лукойл».
Источник: entralasia.media
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