В Исландии заявили о победе над коронавирусом

4 мая власти Исландии приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.
Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.
Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек, говорится в заявлении.
4 мая власти Исландии приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.
Источник: centralasia.media
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