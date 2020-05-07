В Узбекистане число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 2 тыс. 266

По состоянию на 7 мая 2020 года 10:00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 2 тыс. 266, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.
За сутки в стране были подтверждены 49 случаев заражения COVID-19, выздоровели от коронавирусной инфекцией и переведены в реабилитацию 76 человек.
В Узбекистане продлили действие всех карантинных мер до 10 мая. Однако по поручения президент Узбекистана принимаются поэтапный выход из изоляции. В частности, с 8 мая будет действовать «красный», «желтый» или «зеленый» уровни карантина исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
В настоящее время в Узбекистане число случаев подтверждения коронавируса составляет 2 тыс. 266, а количество выздоровевших – 1 тыс. 577 человек, скончались 10 пациентов.
Источник: Кабар
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