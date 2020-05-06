Узбекистан начал импорт электроэнергии из Таджикистана за счет использования воды

В период сельскохозяйственного орошения налажена практика экспорта в Узбекистан электроэнергии, вырабатываемой за счет использования воды, хранящейся в водохранилищах гидроэлектростанций в Таджикистане.

Как передает Trend, об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на информационную службу АО "НЭС Узбекистана".

В конце прошлой недели, 2 мая 2020 года для поддержания баланса энергетических и водных ресурсов в стране и обеспечения потребителей электроэнергией было подписано соглашение между АО "НЭС Узбекистана" и компанией "Барки Точик", рассчитанное на май-сентябрь 2020 года.

Импорт электроэнергии в настоящее время осуществляется через две высоковольтные сети 220 кВ, а в летние месяцы, когда спрос на электроэнергию и водные ресурсы увеличивается, будет поставляться через сети 500 кВ.

Источник: Кабар