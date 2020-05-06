Разведка Южной Кореи опровергла информацию об операции у Ким Чен Ына

Разведка Южной Кореи не подтверждает информацию о том, что длительное отсутствие северокорейского лидера Ким Чен Ына на публике было связано с перенесенной им операцией.

Об этом, как передает «Ренхап», представитель разведывательного агентства страны сообщил в ходе доклада в парламенте.

Агентство сообщило парламентариям, что Ким Чен Ын появлялся в этом году на публике 17 раз. Это намного меньше, чем в обычное время. В среднем за этот период года лидер КНДР делает порядка 50 публичных выступлений. Однако, по данным агентства, информация о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, не соответствует действительности, передает РБК со ссылкой на СМИ.

Разведка Южной Кореи заявила, что меньшая публичная активность Ким Чен Ына, предположительно, связана с тем, что лидер страны сосредоточился на внутренних делах, в частности на ситуации с COVID-19. «Северная Корея придерживалась публичной позиции, согласно которой в стране отсутствует инфекция, но, учитывая, что до закрытия границы в январе продолжалось активное перемещение людей через границу с Китаем, мы не можем исключать возможность вспышки коронавируса на севере страны», — передает «Ренхап» заявление представителя разведки. Кроме того, Сеул фиксирует ухудшение социально-экономической обстановки в КНДР. В Северной Корее вырос спрос на предметы первой необходимости и цены на ряд продовольственных товаров.

Глава КНДР перестал появляться на публике в середине апреля, на что обратили внимание несколько СМИ. В последний раз северокорейский лидер выходил в свет 11 апреля, пропустив торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. СМИ Южной Кореи, США и Японии связывали это с плохим самочувствием и даже смертью Ким Чен Ына. Так, южнокорейское издание Daily NK, ссылаясь на источники, сообщало, что лидера КНДР прооперировали 12 апреля в специализированной больнице, предназначенной для высшего руководства страны. О смерти Ким Чен Ына сообщали вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн и несколько перебежчиков из КНДР.

Однако 1 мая Ким Чен Ын публично появился на открытии завода по производству удобрений. На фото, опубликованных северокорейскими СМИ, не видно никаких признаков того, что лидер КНДР перенес болезнь.

4 мая два парламентария Южной Кореи, избранные после побега из КНДР, извинились за свои слова о болезни и смерти Ким Чен Ына.

Источник: Кабар