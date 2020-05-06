Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса

Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.

Об этом сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп ответил: “Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время”. Он не стал указывать точные сроки. Президент подчеркнул, что “множество людей задают ему этот вопрос”.

Трамп рассказал, что в последнее время не разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. “Я мог бы, но я не разговаривал с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]”, – добавил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он позвонить китайскому лидеру. По словам главы государства, США “хотели бы, чтобы Китай был транспарентным”.

Позиция США и Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Помпео ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно. Госсекретарь также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что “некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая”. Он подчеркнул, что Пекин “не скрывал какую-либо информацию” о коронавирусе.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Источник: reporter.kg