Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса

Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.
Об этом сообщил во вторник американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп ответил: “Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время”. Он не стал указывать точные сроки. Президент подчеркнул, что “множество людей задают ему этот вопрос”.
Трамп рассказал, что в последнее время не разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. “Я мог бы, но я не разговаривал с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]”, – добавил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он позвонить китайскому лидеру. По словам главы государства, США “хотели бы, чтобы Китай был транспарентным”.
Позиция США и Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Помпео ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно. Госсекретарь также в очередной раз обвинил власти Китая в сокрытии части информации о распространении вируса.
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что “некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая”. Он подчеркнул, что Пекин “не скрывал какую-либо информацию” о коронавирусе.
В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.
Источник: reporter.kg
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