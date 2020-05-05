Разведка не нашла подтверждения об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

У разведывательных служб нет доказательств того, что коронавирус распространился в результате утечки из Института вирусологии в Ухани.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники в разведке.
Издание отрицает, что доклад о сокрытии или уничтожении Китаем доказательств вспышки коронавируса был составлен на основе данных разведки Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании, как сообщалась ранее.
По словам источников The Guardian, там не было никакой секретной информации, и The Daily Telegraph, опубликовавшая сведения, сделала это с подачи США. Информацию планировали использовать как инструмент для контрпропаганды и усиления давления на Китай.
В 15-страничном документе, попавшем 3 мая в СМИ, описывалось то, как китайские власти препятствовали распространению информации об опасном заболевании, заставляли замолчать врачей. Там же утверждалось, что правительство уничтожало улики в своих лабораториях и отказывалось предоставить образцы вируса международному сообществу для создания вакцины.
Источник: Элгезит
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