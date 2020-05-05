Президент Казахстана: отрицать роль СССР в Победе — значит идти против истины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, что значит для него День Победы и как в Казахстане относятся к этому великому празднику.

Кроме того, он поделился информацией о беспрецедентных мерах, которые принимает его страна для борьбы с пандемией коронавируса.

— Уважаемый господин президент, я прежде всего хочу поблагодарить Вас за это интервью, за возможность встретиться с Вами, за приглашение приехать в Казахстан, хотя суровая пандемия внесла свои коррективы. Мы должны говорить в видеорежиме, и тем не менее: я думаю, что никакая пандемия не может отнять у народов желание торжественно, радостно отметить великий праздник Победы – 9 мая.

Казахстан внес неоценимый вклад. Миллион двести тысяч казахстанцев были на фронте. Половина из этого числа, более 600 тысяч, отдали свою жизнь за Великую Победу. Что сегодня для казахстанцев память об этой Великой Победе?

— Для нас, казахстанцев, это великий праздник. Это день Великой Победы. Конечно же, пандемия вносит свои коррективы в празднование этого дня. Но прежде всего День Победы – это день памяти о тех, кто отдал свои жизни в этой самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории человечества.

7 мая я планирую выступить здесь, в президентской резиденции, и, конечно же, высказаться о нашей общей Великой Победе.

Вы правильно отметили, что Казахстан внес огромный вклад в достижение победы. Всего лишь один факт: каждые 9 пуль из 10 отливались из свинца, произведенного в Казахстане. Мы поставляли на фронт мясо, продукты питания, одежду.

Мы помним имена героев, если говорить о памяти, Героев Советского Союза: Талгат Бегельдинов, дважды Герой Советского Союза, Сергей Луганский, дважды Герой Советского Союза. Мы гордимся Алией Молдагуловой — буквально в возрасте 20-ти лет она стала снайпером, отдавшим свою жизнь на этой войне, — и другими героями войны. Они, безусловно, постоянно находятся в народной памяти.

— Нас с Вами объединяет очень важный момент: и Ваш, и мой отец были фронтовиками. И я по сей день помню рассказы отца о суровых фронтовых днях. Какие уроки памяти войны преподал Вам отец?

— Дело в том, что отец был истинным фронтовиком в том смысле, что всегда помнил, как тяжело приходилось на поле брани. Я интересовался некоторыми деталями той войны. Не могу сказать, что он был щедрым на разговоры, как все фронтовики. Они были очень скромны в своих воспоминаниях. Я знаю, что и Ваш отец в качестве военного медика принимал участие в войне. Поэтому мы говорим на одном языке.

Мой отец написал автобиографический роман "Солдат ушел на войну", где фактически рассказал все о том, что ему довелось пережить. Действительно, война была великим испытанием для всего народа. И надо сказать, что до самых последних дней для него День Победы, день 9-го мая, был самым главным праздником. Я думаю, что и для Вашего отца тоже.

— Я Вам скажу честно, у моего отца день рождения был 9-го мая. Можете себе представить?

— Тем более. Мы даже не отмечали дни рождения отца в семье, как-то это не было принято. Но День Победы в семье мы отмечали непременно, тем более приходили друзья, в том числе и фронтовики. Весело и, можно сказать, масштабно.

— Светлая память о фронтовиках у всех нас в сердцах. Но я бы сейчас хотел сказать об особой роли Казахстана в восстановлении народного хозяйства после войны. Казахстан очень помогал республикам тогдашнего Советского Союза, которые пострадали во время войны, были под фашистской оккупацией. Он делился всем, чем мог...

— Надо сказать, что послевоенное восстановление экономики было делом общим. Казахстан, естественно, принял самое активное участие в восстановлении экономики Украины, Белоруссии и даже Российской Федерации. Буквально эшелонами шли заводы, фабрики, поскольку в свое время они были эвакуированы на территорию Казахстана и теперь возвращались назад.

Но и та продукция, которая производилась в самом Казахстане – будь это продукты питания, обмундирование, и самое главное, специалисты – они отправлялись именно в те республики, и я полагаю, что это было общее дело, общий порыв. Советский Союз вышел из Второй мировой войны великой державой.

— Именно в контексте того, что Вы сейчас очень точно подметили, господин президент, странно выглядят попытки некоторых зарубежных политиков принизить роль Советского Союза, а по сути – фальсифицировать историю. Вам эти примеры, конечно, знакомы. Сносятся даже памятники советским военачальникам, которые принесли свободу на земли Европы. Как Вы относитесь к этим фактам очевидного вандализма, фальсификации истории, тем более связанной с великой историей победы во Второй мировой войне?

— Я категорически против фальсификации истории. Конечно же, заслуги наших союзников в те годы — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других государств — умалять нельзя. Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима. Но и отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы – это значит идти против исторической истины.

Буквально каждый непредубежденный человек признает, что именно Советский Союз понес самые большие человеческие потери и материальные потери.

— Мы начали наш разговор с глобальной проблемы — пандемии коронавирусной инфекции, которая охватила весь мир.

Я знаю, что эта беда не оставила, к сожалению, в стороне и Казахстан. Какие меры предпринимает ваша страна, Вы лично как президент, чтобы влияние этой пандемии на Казахстан уменьшить?

— В целом меры, которые мы предприняли, обошлись государству в пять с половиной, почти в шесть триллионов тенге – это тринадцать миллиардов долларов, или более восьми процентов валового внутреннего продукта. То есть, еще раз говорю – меры беспрецедентные.

Я делаю это специально, хотя, конечно же, высказывается критика, в том числе и со стороны граждан, что, мол, разбрасываете деньги, так называемые вертолетные деньги. Так их называют иногда. Но я считаю, что мы должны бороться за жизни и благополучие прежде всего наших граждан. Потому что без народа не бывает экономики

— Есть знаменитая фотография, которую Вы хорошо знаете. Ее сделал наш тассовский корреспондент Евгений Халдей — советский солдат водружает знамя победы над Рейхстагом. А вот если представить себе, все-таки мы с Вами верим в победу над пандемией, что должно быть на будущей фотографии, которая будет символизировать победу над пандемией?

— Во-первых, мы должны выбрать место, где водружать общее знамя победы над пандемией. Если, так сказать, виртуально рассуждать на эту тему, то, конечно же, мировое сообщество должно сплотиться, прежде всего.

Я считаю, что мы в целом достойно выходим из этой труднейшей ситуации. Я благодарен руководителям государств, президенту Российской Федерации, который поддерживает этот дух сотрудничества. Мы время от времени консультируемся друг с другом, обмениваемся информацией. Это крайне важно с точки зрения международной солидарности.

— Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал о том, что при любых условиях, когда схлынет эта угроза пандемии, в России пройдет парад Победы. И мы торжественно отметим эту дату. Как я знаю, все приглашения главам государств, тем более – наших братских государств – по-прежнему в силе. И это же приглашение в силе для вас. В связи с этим, что бы Вы хотели накануне 9-го мая пожелать россиянам, всем народам, казахстанцам, по случаю дня Великой Победы?

— Во-первых, я хотел бы пожелать здоровья оставшимся ветеранам войны. Во-вторых, я хотел бы пожелать людям, которым посчастливилось жить в мирное время, помнить о бедах и жестокостях ушедшей войны, не забывать беспримерный подвиг наших отцов в этой войне. И в-третьих, конечно же, я хотел бы пожелать всем мира.

— Уважаемый господин президент, огромное Вам спасибо за эту беседу.

— Спасибо. Ждем Вас в Казахстане, в нашей столице. Все проходит, и пандемия пройдет. Так что до встречи.

Источник: Кабар