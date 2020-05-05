(Видео) В соцсетях выложили видео с затопленными домами после прорыва дамбы в Узбекистане

Утром 1 мая в Узбекистане произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана.

Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать около 70 тысяч жителей нескольких находящихся рядом населенных пунктов.

Жители выложили в Сеть видео с видами "сардобинской Венеции".

По официальным данным 56 человек госпитализированы. Двух военнослужащих Национальной гвардии Узбекистана, участвовавших в эвакуационно-спасательных работах в Сырдарьинской области, 1 мая унесло сильным потоком воды. Тело одного из них нашли. В настоящее время ведутся поиски второго сотрудника.

Более 30 тысяч жителей Туркестанской области Казахстана также были эвакуированы после того, как несколько сел в регионе затопило из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Ущерб от затопления власти Казахстана оценили в 404 миллиона тенге, то есть чуть меньше $1 млн. 4 мая стало известно, что глава Туркестанской области Умирзак Шукеев вылетел в Узбекистан для урегулирования ситуации.

Официальные причины прорыва дамбы пока не озвучены. Чиновники в Узбекистане ссылаются на аномально сильный ветер, который якобы и разрушил нижнюю часть дамбы.

Источник: centralasia.media