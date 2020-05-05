“Встали и ушли”. 350 медиков в России отказались работать из-за коронавируса

В Калининградской области 350 медицинских сотрудников отказались от работы из-за коронавируса в самом начале пандемии.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, сообщает Калининград.Ru.

“У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, – под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории “встали и вышли”. Ушли те, кто захотел”, – сказал Кравченко.

По его словам, он не вправе осуждать отказавшихся от работы медиков. “Они сказали: “Ребят, спасибо всем. Мы пойдем, пока работать не будем”. У кого-то на то есть свои причины, я не вправе осуждать. У кого-то есть дети, у кого-то неполные семьи”, – рассказал министр.

Из-за возросшего числа зараженных коронавирусом все медики работают на пределе. “Чтобы уменьшить потенциальный риск выбытия персонала, мы распределили медработников по группам – они работают по очереди”, – пояснил Кравченко.

Он отметил, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медработников старше 65 лет, многие врачи и медсестры этой категории остались работать. Однако, по словам Кравченко, с дефицитом медперсонала регион столкнулся еще до развития ситуации с коронавирусом.

“Не могу сказать, что у нас катастрофически большое число среди заболевших медиков. Нужно понимать, что медработники – это самая большая группа риска на сегодня. А самое опасное с точки зрения инфицирования место – это медицинские организации. Сегодня у нас на лечении находятся 93 медработника”, – сказал Кравченко.

Он добавил, что заболевание медработников коронавирусом было зафиксировано практически во всех медорганизациях. По словам министра, ожидается, что в крупнейшей в регионе калининградской областной клинической больнице, коллектив которой насчитывает 1,5 тысячи человек, количество заболевших медиков достигнет 95-100 человек.

Источник: Калининград.Ru.