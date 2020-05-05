Французские врачи утверждают, что Covid-19 циркулировал в Европе с декабря 2019 года

Врачи в парижской больнице в пригороде Сен-Дени утверждают – во Франции коронавирус циркулировал с декабря 2019 года.

Они нашли пациента, который заболел в то время и у него коронавирус подтвердился.

Официально первые заболевшие во Франции появились 24 января – они привезли болезнь из Уханя, сообщает CNN.

Но медики утверждают обратное. «Covid-19 уже распространялся во Франции в конце декабря 2019 года, за месяц до официальных первых случаев заболевания в стране», – пишет команда Groupe Hospitalier Paris Seine в Сен-Дени.

Ив Коэн и его коллеги из парижской больницы решили проверить записи пациентов, которые заболели до 24 января, чтобы выяснить, распространялся ли вирус незамеченным раньше, чем предполагалось.

Французская команда осмотрела людей, поступивших в больницу с гриппоподобными заболеваниями в период с 2 декабря по 16 января, у которых впоследствии не был диагностирован грипп. Врачи повторно проверили образцы, хранящиеся в морозильной камере на наличие коронавируса.

«Один образец был положительным, взятым у 42-летнего мужчины, родившегося в Алжире, который много лет жил во Франции и работал торговцем рыбой», – написала команда в Международном журнале противомикробных препаратов.

«Его последняя поездка была в Алжир, в августе 2019 года», – написали они.

«Выявление первого зараженного пациента представляет большой эпидемиологический интерес, поскольку оно резко меняет наши знания о SARS-COV-2 и его распространении в стране. Более того, отсутствие связи с Китаем и отсутствие недавних поездок позволяют предположить, что эта болезнь уже распространялась среди населения Франции в конце декабря 2019 года», – сообщают медики из Сен-Дени.

Напомним, что Европа не сообщалп о случаях коронавируса до января 2020 года. В Италии, наиболее сильно пострадавшей от вируса, первые два случая были зарегистрированы 31 января у двух китайских туристов в Риме, сообщает CNN.

Источник: newdaynews.ru